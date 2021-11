Attirer les flux de capitaux vers les marchés africains

La capacité de l'économie mondiale à rebondir après la pandémie est réelle.

La voie de la reprise reste encore fragile et l’épidémie laissera des traces avec une dette plus élevée pour les Etats, des bilans plus faibles pour le secteur privé et les entreprises publiques ainsi que de nombreuses opportunités ratées.

Les pays africains devront mobiliser des capitaux indispensables, notamment à travers des mécanismes alternatifs et innovants, qu’il faut collectivement diversifier et approfondir.

Les avantages des marchés des capitaux efficaces et dynamiques ne sont plus à démontrer.

La Bourse aide les entreprises à lever des fonds pour se développer et offre des opportunités d'investissement aux institutionnels et aux particuliers.

Les marchés des capitaux sont essentiels pour compléter le rôle des banques et des institutions internationales.

De même, les marchés financiers développés peuvent jouer un rôle crucial dans la promotion du développement économique durable et des principes de bonne gouvernance d’entreprise.

Ce rôle central des marchés de capitaux n'est cependant pas suffisamment reconnu par les entrepreneurs, les investisseurs et les décideurs en Afrique.

Toutes ces questions sont débattues à partir de mardi à Casablanca à l’occasion de la 24e conférence annuelle de l’Association des bourses africaines (ASEA).

Cette association est présidée par le Togolais Edoh Kossi Amenounve, directeur général de la BRVM (Bourse commune aux 8 pays de l’UEMOA).

La conférence mettra l'accent sur la manière dont les marchés des capitaux africains et les bourses de valeurs peuvent aider à améliorer la visibilité des membres de l'ASEA au niveau international en vue d'attirer des flux de capitaux vers les marchés africains.

Les participants évoqueront aussi la reprise économique post-covid, les possibilités de financer les infrastructures sur le continent, les aides à fournir aux entreprises publiques pour assurer leur développement et diversifier leurs sources de financement; enfin accompagner les transformations structurelles et l'intégration économique africaine.

Deux jours de débats intenses et utiles.

L’ASEA regroupe la plupart des grandes bourses africaines (Maroc, Tunisie, Kenya, Egypte, Afrique du Sud, Ouganda, Nigeria, Rwanda, pays de l’UEMOA, notamment).