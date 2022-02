Augmentation de capital validée par les actionnaires de la BOAD

La BOAD conclut avec succès la première étape de son augmentation de capital pour un montant représentant plus de la moitié de son objectif de 1,5 milliards de dollars, indique un communiqué publié mercredi.

Afin de répondre aux besoins de financement croissants des Etats de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), accentués par la crise de la Covid-19, et d’accompagner un développement économique soutenable et socialement inclusif, la BOAD a décidé de procéder à une augmentation de son capital.

En septembre 2020, le conseil d’administration a approuvé le nouveau plan stratégique de la banque (le plan « Djoliba ») qui prévoit de s’appuyer sur une augmentation de capital de 1,5 milliards de dollars(soit 837 milliards de FCFA) permettant à l’institution de doubler son niveau de fonds propres afin de lui permettre d’accroitre son niveau d’engagements de plus de 50% sur les cinq prochaines années.

Les actionnaires régionaux de la BOAD, constitués des huit Etats Membres de l’UEMOA, qui jouent un rôle moteur dans cette augmentation de capital, s’attèlent à prendre toutes les dispositions requises pour accompagner et soutenir leur Banque régionale de développement aux côtés de la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO), dans ce changement d’échelle utile et nécessaire à la bonne exécution du plan Djoliba 2021-2025.

Les actionnaires non régionaux de la BOAD que sont l’Allemagne, la Banque Africaine de Développement, la Banque Européenne d’Investissement, la Chine, la France, le Royaume de Belgique et le Royaume du Maroc s’inscrivent dans la même dynamique de soutien en faveur de la BOAD et des économies de la zone UEMOA.

Certains d’entre eux, notamment la France, la BAD et le Maroc, s’apprêtent à souscrire dès 2022 à cette augmentation de capital, venant ainsi renforcer les fonds propres de l’institution autant que sa capacité d’intervention.

Le succès de cette mobilisation conjointe des actionnaires régionaux et non-régionaux constitue une première étape essentielle dans la réalisation de l’augmentation de capital de l’institution et le déploiement de son plan stratégique pour les cinq prochaines années.