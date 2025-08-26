Autopsie d’une crise bancaire silencieuse

Depuis début 2024, SUNU Bank Togo traverse une zone de turbulences. Derrière les portes feutrées des agences, une crise de gouvernance, des licenciements massifs et des décisions stratégiques contestées alimentent colère syndicale, inquiétude des clients et soupçons de mauvaise gestion.

Officiellement, la banque parle de « restructuration ». Officieusement, certains dénoncent un véritable scandale bancaire en devenir.

En février 2025, SUNU Bank a annoncé un plan de redressement radical : fermeture de 7 agences, licenciement économique de dizaines de collaborateurs, fusion d’activités et recentrage numérique.

Objectif déclaré : corriger un ratio coûts/revenus qui a atteint 110 % en 2023, bien au-dessus des seuils de viabilité dans le secteur bancaire ouest-africain.

À ce stade, SUNU Bank Togo n’est pas officiellement impliquée dans un scandale judiciaire. Mais les signaux d’alerte sont nombreux : ratios explosés, climat social tendu, accusations de gabegie et perte de confiance client.

Le risque est clair : si le redressement annoncé n’est pas mené avec rigueur et transparence, l'institution pourrait basculer d'une crise interne à un scandale national.

SUNU Bank appartient au Groupe SUNU, un groupe panafricain fondé par Pathé Dione (décédé en janvier 2023), spécialisé principalement dans les assurances, la banque, et la finance.

Après la mort de son fondateur, la direction a été reprise par une nouvelle équipe dirigée par Mamadou Koné (Président du Conseil d’Administration) et Nabou Fall (Directrice Générale SUNU Assurances Vie Côte d’Ivoire).