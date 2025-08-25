Rubriques

La jeunesse togolaise mise sur l’innovation et la compétitivité

La 13e édition de la foire Adjafi, le rendez-vous des jeunes entrepreneurs, a démarré à Lomé.

Maxime Minasseh, l'organisateur de la Foire © republicoftogo.com

Jusqu’au 7 septembre, plus de 8 000 visiteurs sont attendus sur le site du lycée d’Agoènyivé à Lomé, où 250 stands ont été installés.

Près de 80 % des entreprises participantes sont dirigées par des jeunes et 46 % par des femmes, traduisant l’esprit d’innovation et d’inclusion de ce rendez-vous économique et culturel.

La foire couvre divers secteurs : commerce, agroalimentaire, services, artisanat, restauration …

Au-delà des acteurs togolais, Adjafi accueille également des exposants venus de Côte d’Ivoire, du Burkina Faso, du Mali, du Bénin et du Ghana.

Pêche et aquaculture : le Togo mise sur la jeunesse

Pêche et aquaculture : le Togo mise sur la jeunesse

Le Syndicat national des pêcheurs (SYNAPETO) a annoncé samedi le lancement de tournées de sensibilisation à travers le pays pour inciter davantage de jeunes à rejoindre le secteur de la pêche.

Nouvelle dynamique pour développer l’élevage

Nouvelle dynamique pour développer l’élevage

À travers un atelier national de plaidoyer lancé jeudi à Lomé, le gouvernement engage une nouvelle dynamique pour bâtir un secteur de l’élevage compétitif, inclusif et durable. 

