Axian se diversifie dans les assurances

Le groupe panafricain AXIAN, propriétaire de l’opérateur togolais Togocom, a annoncé sa prise de participation dans WiASSUR, une start-up ivoirienne dans le domaine de l’assurance.

Cette opération marque une étape décisive dans la stratégie d’expansion d’AXIAN dans le secteur des assurances en Afrique, indique le groupe basé à Madagascar.

WiASSUR, courtier en assurance, veut transformer le secteur en proposant une expérience client entièrement digitalisée.

La start-up ambitionne de simplifier l’accès aux produits d’assurance et de mieux répondre aux besoins des particuliers et des entreprises grâce à des solutions flexibles et adaptées.

En s’associant avec AXIAN, WiASSUR entend accélérer son développement et étendre son modèle numérique à d'autres marchés africains.