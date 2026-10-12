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Bangkok : les parlementaires au chevet de l'économie mondiale

Le Forum parlementaire mondial 2026 (Global Parliamentary Forum) se tient les 12 et 13 octobre à Bangkok, en marge des Assemblées annuelles de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international (FMI). La présidente du Parlement de la Cédéao, la Togolaise Mémounatou Ibrahima, y participe.

Mémounatou Ibrahima © republicoftogo.com

Le Forum parlementaire mondial 2026 (Global Parliamentary Forum) se tient les 12 et 13 octobre à Bangkok, en marge des Assemblées annuelles de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international (FMI). La présidente du Parlement de la Cédéao, la Togolaise Mémounatou Ibrahima, y participe.

Le forum est organisé par le Réseau parlementaire sur la Banque mondiale et le FMI, une organisation indépendante et non gouvernementale fondée en 2000, dont le secrétariat est à Paris. Il réunit des élus de plus de 140 pays et se donne pour mission de promouvoir la redevabilité et la transparence des institutions financières internationales. L'événement réunit des parlementaires, de hauts responsables du Groupe de la Banque mondiale et du FMI, et d'autres parties prenantes. Il se tient au Centre national des congrès Reine Sirikit.

Les débats portent sur la création d'emplois et la croissance inclusive, l'intelligence artificielle, la cybercriminalité et l'intégrité financière, le financement des petites entreprises, la coopération pour le développement et la mobilisation des capitaux privés. Une question traverse le programme : comment les parlements peuvent-ils traduire les priorités mondiales en actions nationales efficaces ?

« Dans un monde marqué par l'incertitude, la fragmentation géopolitique et de fortes pressions budgétaires, les Parlements ont une responsabilité directe, celle de transformer les engagements mondiaux en lois, en budgets et en résultats concrets pour nos citoyens », a déclaré la présidente du Parlement de la Cédéao.

Elle a aussi insisté sur la lutte contre la criminalité financière numérique et les flux financiers illicites, qui privent les États de ressources essentielles. Elle plaide pour une meilleure mobilisation des capitaux privés et des ressources intérieures, et pour le renforcement de la stabilité financière face aux chocs mondiaux et à l'endettement public.

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