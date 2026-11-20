L’égrenage du coton a démarré à Dapaong, dans la région des Savanes. La première balle de fibre, de 237 kg, a été produite à partir de coton-graine de premier choix, selon la Nouvelle Société cotonnière du Togo (NSCT).

Les quatre autres usines du pays, à Kara, Talo 1, Talo 2 et Notsè, démarreront progressivement entre décembre et janvier. La NSCT prévoit de terminer l’égrenage partout au plus tard fin avril 2027.

Le coton récolté dans les champs, appelé coton-graine, contient à la fois la fibre et les graines.

L’égrenage consiste à séparer les deux, dans des usines équipées de machines appelées égreneuses.

La fibre, qui représente environ 40 % du poids du coton-graine, est ensuite pressée en balles et vendue, surtout à l’exportation, pour fabriquer des fils et des tissus. Les graines servent à produire de l’huile alimentaire et des tourteaux pour l’alimentation du bétail, ou sont gardées comme semences pour la saison suivante.

La production progresse nettement. La campagne 2025-2026 a donné près de 80 000 tonnes de coton-graine, contre 60 403 tonnes la saison précédente. Pour 2026-2027, les producteurs visent 105 000 tonnes.

L’État continue de soutenir la filière.

Malgré la flambée des prix des engrais sur les marchés mondiaux, le sac de 50 kg de NPKSB ou d’urée reste vendu au prix subventionné de 14 000 Fcfa.