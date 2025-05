Banque mondiale : soutien renforcé à la stratégie économique du Togo

Le président du Conseil, Faure Gnassingbé, a reçu mardi une délégation de la Banque mondiale, composée de Ousmane Diagana, vice-président Afrique de l’Ouest et du Centre, Indermit Gill économiste en chef, et Ethiopis Tafara, SFI-Afrique.

Les échanges ont porté sur le renforcement du partenariat stratégique entre le Togo et la Banque mondiale, avec un accent mis sur les investissements privés, l’efficacité de l’administration et les investissements sociaux. Le Président du Conseil a partagé sa vision pour une croissance économique soutenue, axée sur l’inclusion et la durabilité.

Indermit Gill s’est déclaré « optimiste » sur les perspectives de croissance du Togo, estimant que l’économie peut dépasser les 6 à 7 %. De son côté, Ethiopis Tafara a annoncé un appui renforcé de la Société financière internationale dans les secteurs de l’agriculture, du numérique, du financement des PME et des infrastructures logistiques.