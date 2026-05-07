BB a un nouveau capitaine

La Brasserie BB Lomé SA, filiale du groupe français Castel, a un nouveau directeur général.

Il s’agit de Cyril Segonds qui succède à Victoria Diogo en poste depuis 18 mois.

Ce changement s'inscrit dans une stratégie de continuité et d’accélération, explique la société.

BB produit des bières, des eaux minérales et des sodas. Elle est leader sur son marché.

Important employeur, la Brasserie utilise de nombreuses matières premières locales pour la fabrication de la bière. Elle compte deux usines dans le pays.