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L'ATC réclame des mesures d'accompagnement

La récente augmentation du prix des carburants fait réagir l'Association togolaise des consommateurs (ATC).

Le secteur des transports est impacté © republicoftogo.com

La récente augmentation du prix des carburants fait réagir l'Association togolaise des consommateurs (ATC).

Elle est dans son rôle. Elle demande aux pouvoirs publics de prendre des mesures d’accompagnement pour les couches de la population les plus impactées et les entreprises : transporteurs routiers, taxis, bus …

Il faut rappeler que l’Etat accorde de larges subventions sur les produits pétroliers. Un coup de pouce qui coûte plusieurs milliards chaque année.

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