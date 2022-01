Belle performance

Le Togo s’en sort beaucoup mieux que certains de ses voisins.

Le taux de croissance est à cet égard un bon révélateur de la bonne santé de l’économie.

Le pays a achevé l’année avec une croissance d'environ 5,3%.

Bien mieux que le Burkina Faso qui est à 2%.

Le Togo affiche un résultat d’autant plus remarquable que la croissance est passée de 1,8% en 2020 à plus de 5% en 2021dans un contexte de maîtrise du taux d'endettement public et dans des conditions difficiles liées à la pandémie.

Ce n'était pas gagné d’avance.

Des résultats à mettre au crédit du président Faure Gnassingbé et de son ministre de l'Economie et des Finances, Sani Yaya, qui a tenu bon le gouvernail malgré la tempête.