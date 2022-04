Bénéfice de 174%

Le Groupe Ecobank, basé au Togo, a annoncé de solides résultats pour l'exercice 2021 avec un bénéfice avant impôt en hausse de 174% et un rendement record des fonds propres tangibles de 19%, malgré l'impact économique négatif, persistant de la pandémie Covid-19, indique un communiqué publié jeudi par l’établissement.

Ecobank a affiché un revenu net de 1,8 milliard de dollars, en hausse de 5 % par rapport à l'année précédente, grâce à l'augmentation des soldes d'actifs générateurs d'intérêts, des produits comprenant les paiements, les cartes et les frais liés au crédit.

Les dépôts des clients s’établissent à 19,7 milliards de dollars, soit une hausse de 8%, en raison en grande partie, de l'augmentation du nombre de clients du Groupe Ecobank qui effectuent des transactions numériques et des volumes de transactions sur ses différents canaux et plateformes.

Les prêts à la clientèle ont également progressé de 4% pour s’établir à 9,6 milliards de dollars, grâce aux prêts aux entreprises.

Enfin, le bénéfice avant impôt de 478 millions de dollars, en hausse de 174%, a été tiré par un levier d'exploitation positif provenant de la génération de revenus plus élevés et de la baisse des charges d'exploitation, ainsi que de la réduction des pertes de crédit, ce qui a entraîné un rendement record des capitaux propres tangibles de 19% et un ratio d'efficacité de 58,9%, un niveau jamais atteint depuis plus de dix ans.