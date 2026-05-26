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Bienvenue dans la catégorie des pays à revenu intermédiaire

L'économie togolaise confirme sa solidité. Avec une croissance du PIB réel de 6,3% en 2025, stable sur trois années consécutives après 6,5% en 2024 et 6,2% en 2023, le Togo s'installe durablement sur une trajectoire d'expansion robuste, selon les données publiées lundi par l’INSEED.

De la résilience à l'émergence © republicoftogo.com

L'économie togolaise confirme sa solidité. Avec une croissance du PIB réel de 6,3% en 2025, stable sur trois années consécutives après 6,5% en 2024 et 6,2% en 2023, le Togo s'installe durablement sur une trajectoire d'expansion robuste, selon les données publiées lundi par l’INSEED, l’Institut national de la statistique.

Le PIB nominal atteint 6 919,1 milliards de Fcfa en 2025, portant le PIB par habitant à environ 1 400 dollars. 

Un seuil décisif : le Togo intègre désormais la catégorie des pays à revenu intermédiaire selon la classification de la Banque mondiale, une avancée significative dans le processus de transformation économique du pays.

Au quatrième trimestre 2025, la croissance atteint 8,0% en glissement annuel, portée par l'ensemble des secteurs. Le tertiaire reste le principal moteur (+7,0%), tandis que le secondaire accélère (+7,5%), soutenu notamment par la construction (+16,9%) et la fabrication de matériaux de construction (+27,4%). Le secteur primaire, bien qu'en léger ralentissement, demeure résilient avec une croissance de 4,2%.

Depuis 2020, l'économie togolaise n'a jamais enregistré de croissance négative, même lors du choc du Covid-19, le PIB avait progressé de 2,2%. 

À l'aube de la feuille de route 2026-2031, le Togo aborde cette nouvelle phase avec des fondamentaux solides et une diversification sectorielle en progrès.

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