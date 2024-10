Billets en ligne

Les organisateurs de la Foire Internationale de Lomé (FIL) ont franchi une nouvelle étape dans la modernisation de l’événement en signant un accord avec la plateforme Gozem, le leader des services de transport et de mobilité numérique au Togo.

Grâce à ce partenariat, les visiteurs de la foire auront désormais la possibilité d’acheter leur billet directement en ligne via l’application Gozem, simplifiant ainsi l’accès à cet événement.

La billetterie numérique de la Foire, pilotée par Gozem, permettra aux utilisateurs d’acquérir leurs tickets sans avoir à se déplacer, offrant ainsi une plus grande flexibilité et une meilleure accessibilité. Il sera néanmoins toujours possible d'acheter son billet physiquement au Centre Togolais des Expositions et Foires (CETEF), pour ceux qui préfèrent les méthodes traditionnelles.

Alexandre de Souza, directeur général du CETEF, s’est félicité de ce partenariat, soulignant que cela constitue un véritable progrès dans l’organisation de la foire, en phase avec les tendances actuelles de digitalisation des services.

En plus de la billetterie en ligne, Gozem mettra à disposition des visiteurs ses services de voitures, motos et tricycles pour faciliter leur déplacement vers le site de la Foire.

Ces options de transport s’ajoutent à l'offre numérique pour garantir une expérience fluide et agréable, tant pour les visiteurs que pour les exposants.

La Foire Internationale de Lomé, qui se tiendra du 22 novembre au 8 décembre 2024, est l'un des événements économiques et commerciaux les plus importants du Togo et de la sous-région ouest-africaine. Cette année encore, la foire rassemblera des milliers de visiteurs et d'exposants de divers horizons, offrant une plateforme unique pour les échanges économiques et commerciaux.