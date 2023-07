Bonjour Maurice !

Une délégation du secteur privé mauricien est attendue prochainement à Lomé, a indiqué mercredi le ministère en charge de la Promotion de l’Investissement.

Les secteurs privilégiés sont l’agriculture et le numérique.

Des accords de collaboration devraient être signés avec le patronat et l’association des grandes entreprises du Togo (AGET) et la Chambre de commerce.

Le ministère de la Promotion de l’investissement et l’Economic Development Board (EDB) de Maurice sont déjà liés par un mémorandum d’entente, un cadre de dialogue pour intensifier les échanges et accroître les relations d’affaires entre les deux pays.

Maurice a une économie de marché diversifiée, avec une agriculture, un tourisme et des services financiers prospères. Le pays est membre du Commonwealth, de l'Organisation mondiale du commerce et de l'Union africaine.

L'agriculture est le secteur le plus important de l'économie, représentant environ 15 % du PIB et employant environ 30 % de la population active. Les principales cultures sont la canne à sucre, le thé, le maïs, les légumes et les fruits.

Le tourisme est le deuxième secteur le plus important avec 20 % du PIB et employant 15 % de la population active. Le pays est une destination touristique populaire, connue pour ses plages, ses eaux claires et ses activités nautiques.

Les services financiers sont le troisième secteur très actif.

Le pays est un centre financier régional important, avec une industrie des fonds communs de placement et de la gestion d'actifs en pleine croissance.