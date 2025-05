Industrie et insertion : le pari gagnant de ScanTogo

Depuis 2016, la filiale togolaise du groupe Heidelberg Materials, ScanTogo, s’illustre par son engagement en faveur de la formation professionnelle des jeunes du canton de Tokpli, zone d’implantation de son usine dans la préfecture de Yoto.

À travers un programme de bourses en partenariat avec le Centre de Formation aux Métiers de l’Industrie (CFMI), plusieurs dizaines de jeunes ont pu bénéficier de formations qualifiantes dans des domaines clés du secteur industriel.

Pour Jules Anani Gozo, directeur général du CFMI, cette initiative s’inscrit pleinement dans l’atteinte de l’objectif de développement durable n°4 (ODD4), relatif à l’éducation de qualité. Il s’agit de renforcer les compétences techniques et professionnelles des jeunes, afin de leur offrir des perspectives concrètes d’avenir.

À l’issue de leur formation, les bénéficiaires accèdent à des stages de perfectionnement au sein de ScanTogo ou dans d'autres entreprises partenaires du groupe. Cette passerelle entre formation et insertion professionnelle permet aux jeunes formés de devenir des ressources actives pour l’économie locale, notamment dans des secteurs tels que l’énergie, le transport, la transformation agricole ou encore la mécanisation.

Avec un taux d’insertion professionnelle de plus de 80 %, le CFMI, appuyé depuis sa création par l’Agence française de développement (AFD), fait figure de modèle. Il dispose aujourd’hui d’une capacité d’accueil de 300 places, mais prévoit d’élargir ses infrastructures pour accueillir bientôt plus de 500 jeunes apprenants.

Pour M. Gozo, ce partenariat ne se limite pas à fournir des compétences ou des emplois : il s’agit surtout de favoriser l’intégration durable des jeunes dans le tissu économique togolais, en les dotant des outils nécessaires pour construire leur avenir.

Heidelberg Materials, anciennement connu sous le nom de HeidelbergCement, est l’un des plus grands producteurs mondiaux de matériaux de construction.

Son siège est situé à Heidelberg, en Allemagne. Le groupe est actif dans plus de 50 pays à travers le monde, avec un réseau de plus de 3 000 sites comprenant des cimenteries, des carrières, des usines de béton prêt à l’emploi et des centres de recyclage.