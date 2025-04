BRVM : la privatisation de la BIIC confirme l'attractivité du marché régional

La Banque Internationale pour l’Industrie et le Commerce du Bénin (BIIC) a officiellement intégré la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) ce lundi à Cotonou.

Cotée sous le symbole BICB, la BIIC devient la troisième société béninoise et la 48ᵉ entreprise à rejoindre la BRVM, renforçant la présence du Bénin sur ce marché régional de l’UEMOA.

Cette introduction est historique : avec 100,45 milliards de Fcfa levés, il s'agit de la plus importante émission d’actions d'une banque sur le marché régional et du deuxième plus grand IPO depuis la création de la Bourse régionale, après celui d'Orange Côte d’Ivoire.

La privatisation réussie de la BIIC, avec une capitalisation boursière de 323,45 milliards à l'entrée, confirme le dynamisme du marché financier régional et l'intérêt croissant des investisseurs pour les entreprises de l'UEMOA.

Dirigée par le Togolais Edoh Kossi Amenounve depuis 2012, la BRVM connaît une dynamique sans précédent.

Sous son impulsion, l’institution s’est modernisée, a élargi le nombre de sociétés cotées et a gagné en attractivité auprès des investisseurs régionaux et internationaux.

Edoh Kossi Amenounvé a misé sur la transparence, l’innovation technologique et une forte promotion du marché pour faire de la BRVM l’une des places boursières les plus performantes d’Afrique de l’Ouest.