Les cours du pétrole ont repris leur course folle jeudi, le WTI américain dépassant les 115 dollars le baril, un record depuis 2008, et le Brent frôlant 120 dollars, toujours dopés par les incertitudes sur l'approvisionnement en or noir dans la foulée de la guerre en Ukraine.

Cette flambée des cours, si elle se poursuit, aura nécessairement des conséquences sur les approvisionnements du Togo.

L’Etat n’est pas en mesure d’augmenter les subventions sur les produits pétroliers, déjà très importantes.