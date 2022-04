Cap sur Delhi

Le conclave Inde-Afrique organisé par l’Exim Bank (CII-Exim Bank) aura lieu du 1er au 3 juin à New-Delhi.

Cette rencontre consacrée au partenariat sur des de projets entre l’Inde et l'Afrique a été lancé en 2005 avec le soutien du ministère des Affaires extérieures et du ministère du Commerce et de l'Industrie

Au cours des seize dernières éditions, le Conclave a joué un rôle central en encourageant les entreprises indiennes à établir et à développer leur empreinte sur le continent africain. Le niveau d'engagement économique entre l'Inde et l'Afrique est devenu multidimensionnel.

Des hommes d’affaires togolais feront le voyage.

Logique. Le courant d’affaires entre le Togo et l’Inde se développe.

Quant à l’Exim Bank, elle est un acteur important dans des projets de développement au Togo; électricité et agriculture, notamment.