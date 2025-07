Cap sur Istanbul pour les opérateurs togolais

Du 2 au 5 septembre, une délégation d’opérateurs économiques togolais est attendue à la 33e édition du Salon WorldFood Istanbul, organisé au centre Tuyap.

Ce salon international dédié aux produits alimentaires, aux technologies de transformation et à l’emballage constitue une plateforme incontournable de l’industrie agroalimentaire. Il offre aux participants un espace de réseautage, d’échanges de connaissances industrielles et de création de partenariats commerciaux durables.

Autre rendez-vous important : la Foire et le Sommet BETON qui se tiendront du 12 au 15 novembre à l’Istanbul Expo Center (IFM). Ce salon est spécialisé dans les équipements et matériaux liés au béton, aux travaux routiers, aux engins de construction, au ciment et aux granulats. Il permettra aux acteurs du secteur BTP togolais d’accéder aux dernières innovations et de nouer des relations avec les grands groupes turcs.

Ces deux événements s’inscrivent dans une dynamique bilatérale renforcée par l’implication active de Muteber Kılıç, ambassadrice de Turquie à Lomé.

Ankara étend son empreinte politique et économique en Afrique de l’Ouest.

En 2023, les importations togolaises depuis la Turquie ont atteint 135 millions de dollars, comprenant notamment des engrais, combustibles et produits alimentaires.

Les exportations du Togo sont plus modestes, évaluées à 11 millions de dollars, principalement en coton, sel et graines oléagineuses.