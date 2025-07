Asky et Air Sénégal s’allient pour redessiner le ciel ouest-africain

La compagnie aérienne Asky, dont le siège est à Lomé, a annoncé jeudi la signature d’un accord de partage de codes avec Air Sénégal. Ce partenariat permettra d’élargir significativement l’offre de vols d’Asky, en s’appuyant sur le réseau d’Air Sénégal vers plusieurs grandes destinations en Afrique, en Europe et dans l’Atlantique.

Grâce à cet accord, les passagers d’Asky auront désormais la possibilité de voyager vers Nouakchott (Mauritanie), Banjul (Gambie), Casablanca (Maroc), Paris (France) et Praia (Cap-Vert) via les vols opérés par Air Sénégal. Cette coopération renforce l’interconnexion régionale et permet de proposer davantage d’options de voyage au départ de Lomé, qui s’impose comme une plateforme aéroportuaire stratégique en Afrique de l’Ouest.

À partir du 15 août, Asky élargira encore son réseau avec l’ajout de nouvelles destinations : Sao Tomé, Libreville, Kinshasa, Luanda, Nairobi, Pointe-Noire et Johannesburg. Ces liaisons, combinées à celles d’Air Sénégal, offriront une couverture géographique étendue qui répond à une demande croissante de connectivité intra-africaine.

Fondée en 2008 avec le soutien stratégique d’Ethiopian Airlines (qui en est aussi actionnaire), Asky est une compagnie panafricaine à vocation régionale. Elle a fait de Lomé son hub principal et dessert actuellement plus de 20 pays en Afrique de l’Ouest et du Centre. Elle joue un rôle clé dans le développement de la connectivité régionale, facilitant les échanges commerciaux, les déplacements professionnels et le tourisme. Asky a bâti sa réputation sur la ponctualité de ses vols et son service abordable et fiable.

En 2024, l’aéroport international Gnassingbé Eyadema de Lomé, base d’Asky, a accueilli 1,5 million de passagers – un record porté en grande partie par l’activité de la compagnie.

Lancée en 2016 pour remplacer feu Sénégal Airlines, Air Sénégal est la compagnie nationale sénégalaise. Basée à l’aéroport international Blaise Diagne de Dakar, elle a pour ambition de faire du Sénégal un carrefour aérien entre l’Afrique, l’Europe et les Amériques. Elle dessert actuellement une vingtaine de destinations, principalement en Afrique de l’Ouest, mais aussi en Europe (notamment Paris, Marseille, Barcelone, Milan) et au Moyen-Orient.

Avec une flotte moderne incluant des Airbus A319, A330neo et ATR72, Air Sénégal ambitionne d’être un acteur majeur du ciel africain et d’attirer davantage de trafic long-courrier à travers son hub de Dakar.

En s’alliant, Asky et Air Sénégal renforcent leur capacité à répondre aux enjeux de mobilité sur le continent africain. Ce partenariat vise non seulement à faciliter les déplacements des passagers entre l’Afrique de l’Ouest et d’autres régions, mais aussi à stimuler les échanges économiques et à positionner Lomé et Dakar comme des hubs aériens majeurs du continent.

Pour le Togo, c’est un pas de plus vers l’objectif affirmé de faire du pays un centre logistique et commercial de référence en Afrique de l’Ouest.