Cap sur Washington

Les Réunions de printemps du Fonds Monétaire International (FMI) et du Groupe de la Banque mondiale se tiennent du 13 au 18 avril à Washington, réunissant les représentants de 191 pays membres ainsi que des milliers de décideurs politiques, de journalistes et de représentants de la société civile.

Une délégation togolaise prendra part aux travaux, témoignant de l'engagement actif de Lomé auprès des deux grandes institutions de Bretton Woods.

Côté FMI, le Togo bénéficie d'une Facilité élargie de crédit (FEC), mécanisme de soutien financier destiné aux pays à faible revenu engagés dans des réformes macroéconomiques et budgétaires. Pour Lomé, cet instrument constitue un levier central dans sa stratégie de maîtrise de l'endettement public, de renforcement de la mobilisation des recettes fiscales, d'optimisation des dépenses publiques et d'amélioration du climat des affaires.

S’agissant de la Banque mondiale, le Togo profite d'un portefeuille de projets actifs couvrant plusieurs secteurs prioritaires : énergie, agriculture, capital humain et transformation digitale.

L'institution apporte également un appui technique ciblé pour accompagner les réformes structurelles du pays, notamment la digitalisation des finances publiques et la modernisation de l'administration économique.

Un forum unique pour l'économie mondiale

Ces réunions constituent le seul forum mondial de cette envergure dédié à la politique économique internationale. Gouverneurs de banques centrales, ministres des Finances, dirigeants du secteur privé et universitaires y débattent des grandes questions du moment : perspectives de croissance, stabilité financière et réduction de la pauvreté.

Les Conseils des gouverneurs des deux institutions examinent en séance plénière les défis économiques mondiaux et fixent les orientations stratégiques pour les mois à venir. En marge, le Comité monétaire et financier international (CMFI) supervise les travaux du FMI, tandis que le Comité du développement se penche sur les enjeux du financement du développement dans les pays les plus vulnérables.

Pour le Togo, ces assises représentent une occasion privilégiée de consolider ses relations avec ses partenaires financiers internationaux et de positionner ses réformes dans le cadre des grandes priorités de l'agenda économique mondial.