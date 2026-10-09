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Certificats phytosanitaires en ligne

Importer des semences, des pesticides ou du matériel agricole d'occasion demande aujourd'hui un permis sur papier. D'ici un an, la démarche se fera en ligne.

Eviter l'importation des problèmes © republicoftogo.com

Importer des semences, des pesticides ou du matériel agricole d'occasion demande aujourd'hui un permis sur papier. D'ici un an, la démarche se fera en ligne.

L'Union européenne et la coopération allemande (GIZ) ont lancé vendredi un projet de plus de 450 000 euros pour créer « ePermis », une plateforme numérique de demande et de délivrance de ces autorisations.

Certains produits importés peuvent introduire des insectes, des maladies ou d'autres organismes nuisibles qui menacent les cultures. Le permis permet aux services de l'État de contrôler ce qui entre dans le pays.

Avec la version papier, les entreprises doivent déposer leurs dossiers et attendre une réponse, ce qui représente beaucoup de temps et de déplacements, aussi bien pour elles que pour l'administration.

La plateforme doit raccourcir les délais et permettre de suivre l'avancement de chaque demande. Elle servira aussi à échanger des informations entre les services concernés.

Le Togo a déjà fait ce pas pour l'exportation : les certificats phytosanitaires, qui attestent qu'un produit exporté est sain, sont désormais délivrés en ligne.

Selon le ministère de l'Agriculture, le Togo a importé environ 92 000 tonnes de végétaux en 2024, dont 60 000 tonnes de semences; 47 000 tonnes en 2025.

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