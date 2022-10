Collectif budgétaire adopté

Les députés ont adopté jeudi le projet de loi de finances rectificative.

Le collectif budgétaire permet de modifier, de manière significative, en cours d’année, les dispositions de la loi de finances initiale (LFI) concernant notamment le plafonds des dépenses du budget de l’Etat et les données générales de l’équilibre budgétaire.

Il est soumis obligatoirement à la ratification du Parlement.

La loi de finances rectificative soumise à l’Assemblée nationale en cours d’année permet de traduire une nouvelle orientation de la politique économique et budgétaire, mais aussi de s’adapter à la conjoncture économique, lorsqu’elle modifie les conditions d’exécution de la LFI.

C’est bien l’objectif. Depuis le début de l’année, le contexte économique international - et togolais - s’est dégradé avec une poussée inflationniste et les impératifs sécuritaires. Le Togo est en effet confronté à la menace terroriste.

Le gouvernement a annoncé mi-septembre une série de mesures pour soulager le portefeuille des consommateurs et aider les ménages les plus défavorisés.

Tout cela a évidemment un coût que prend en compte la loi de finances rectificative.

‘La loi de finances rectificative ressort en hausse de 5,4% par rapport à la loi initiale, pour s’équilibrer en recettes et en dépenses à 1.875,8 milliards de Fcfa. Nonobstant le niveau de déficit élevé de 8,4% et qui se justifie par les réponses impératives et urgentes à apporter aux différentes crises, le gouvernement entend poursuivre la mise en œuvre des réformes structurelles visant la stabilité du cadre macro-économique et l’assainissement des finances publiques, qui passe notamment par une plus grande efficience dans la gestion des dépenses publiques’, a indiqué le ministre de l’Economie et des Finances, Sani Yaya.