Une trajectoire de croissance saluée par le FMI

Le Fonds monétaire international (FMI) a salué vendredi les avancées du Togo dans la mise en œuvre de son programme de réformes économiques, au terme de récentes consultations à Lomé et à Washington menées par l’équipe dirigée par Hans Weisfeld.

Ces échanges portaient sur le programme appuyé par la Facilité élargie de crédit (FEC), d’un montant de 293,6 millions de DTS (environ 390 millions de dollars), approuvé en mars 2024.

Les autorités togolaises et la mission du FMI sont parvenues à un accord au niveau des services sur les grandes orientations budgétaires pour 2025 ainsi que sur les priorités de réformes structurelles. Hans Weisfeld a salué un dialogue « constructif et fructueux », soulignant l’engagement continu du gouvernement en faveur d’une gestion économique rigoureuse.

L’économie togolaise a affiché une croissance de 5,3 % en 2024, avec une projection de 5,2 % en 2025 et un rythme moyen estimé à 5,5 % à moyen terme, sauf chocs extérieurs majeurs. L’inflation, quant à elle, est retombée à 2,6 % (en glissement annuel en avril 2025), témoignant d’une stabilité retrouvée dans un contexte régional volatil.

Bien que tous les critères de performance quantitative aient été atteints, à l’exception du solde budgétaire, les dépenses imprévues liées à la gestion des inondations et à la subvention d’engrais agricoles ont pesé sur l’équilibre budgétaire et entraîné une hausse plus rapide de la dette publique.

En réponse, les autorités ont publié une analyse détaillée de l’exécution budgétaire 2024, une initiative saluée par le FMI comme un signe fort de transparence.

Réformes structurelles et gouvernance

Sur le front des réformes, deux jalons majeurs ont été atteints :

Renforcement des annexes d’analyse de risque dans le budget annuel ;

Recapitalisation d’une banque publique pour respecter les exigences prudentielles régionales.

Le gouvernement s’est aussi engagé dans une démarche proactive de gouvernance, en sollicitant un diagnostic du FMI, dont les conclusions seront publiées. Une réforme du cadre des marchés publics, incluant l’obligation de publication des bénéficiaires effectifs des contrats, est également en cours.

Le programme vise à favoriser une croissance inclusive, tout en assurant la viabilité de la dette à moyen terme. Le Togo a su absorber les chocs successifs liés à la pandémie et aux tensions inflationnistes mondiales, au prix de déficits temporaires mais maîtrisés.

La prochaine mission du FMI, prévue pour le second semestre 2025, s’inscrira dans le cadre de la troisième revue du programme. Le FMI reste engagé à accompagner le Togo dans la poursuite de ses efforts de réformes économiques et institutionnelles.