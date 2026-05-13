Comment la BOAD entend doubler son impact sur l'Afrique de l'Ouest

Depuis sa création en 1973, la Banque ouest-africaine de développement (BOAD) a mobilisé 1 113,1 milliards de Fcfa de financements cumulés au Togo, soit 10,7% des concours globaux investis dans l'ensemble des États membres de l’UEMOA (8 pays).

Des chiffres révélés par Latif Abdoulaye, responsable de l'unité de coordination des opérations au Togo.

La répartition de ces financements révèle une logique de développement public assumée : 71,3% ont bénéficié à l'État et aux entreprises publiques, tandis que 28,7% ont été orientés vers le secteur privé, une proportion que la banque entend rééquilibrer dans ses prochains cycles.

Depuis 2021, la BOAD ne saupoudre plus ses interventions, elle les concentre.

Cinq domaines prioritaires structurent désormais son action : infrastructures de transport et TIC, énergie, agriculture et sécurité alimentaire, immobilier et habitat social, santé et éducation. Des secteurs choisis pour leur impact structurant sur les économies et les populations de la sous-région.

Djoliba 2026-2030 : faire davantage, faire mieux

Le nouveau Plan Djoliba 2026-2030 fixe un objectif : porter les approbations quinquennales à 6 500 milliards, soit près du double du cycle précédent.

La BOAD veut devenir un catalyseur de transformation durable en Afrique de l'Ouest, en amplifiant son impact sur les projets structurants qui changent concrètement la vie des populations.