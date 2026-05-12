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Proparco, Yas et Axian Energy signent un partenariat de 300 millions d'euros

Annoncé en marge du sommet Africa Forward de Nairobi, cet accord vise à accélérer l'accès aux services numériques, à l'énergie propre et à l'inclusion financière sur le continent.

Hassanein Hiridjee © DR

C'est l'une des annonces phares du sommet Africa Forward de Nairobi. Proparco, l'institution française de financement du développement, Yas (filiale d’Axian Telecom) et Axian Energy ont signé un mémorandum d'entente formalisant un partenariat de grande envergure pour accélérer les transitions numérique et énergétique en Afrique.

Le volet financier est ambitieux : Proparco s'engage à mobiliser jusqu'à 300 millions d'euros sur les trois prochaines années pour soutenir l'expansion des activités d’Axian, via des financements corporate, des souscriptions obligataires, des co-investissements en capital ou la mobilisation de fonds concessionnels.

Le partenariat couvre trois grandes dimensions. 

Dans le numérique : extension des réseaux fixes et mobiles, développement de data centers et réduction de la fracture numérique, notamment dans les zones rurales et mal desservies. 

Dans l'énergie : développement de l'énergie solaire, éolienne et hydraulique, solutions de stockage par batteries, mini-réseaux pour l'électrification rurale et mobilité électrique. Dans la finance inclusive : mobile money, microcrédit, assurance et soutien à l'entrepreneuriat africain.

« En Afrique, le numérique et l'énergie ne sont pas deux histoires séparées — c'est la même histoire d'inclusion sociale et d'opportunité économique », a déclaré Hassanein Hiridjee, PDG du Groupe Axian

Pour le Togo, où Yas est l'opérateur historique et Axian un acteur majeur des télécoms, ce partenariat ouvre des perspectives concrètes de déploiement accéléré d'infrastructures durables.

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