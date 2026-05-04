Comment la monnaie électronique transforme le Togo

Il y a des révolutions qui se font sans bruit. Celle de la monnaie électronique au Togo en est une. Discrète, quotidienne, profonde, elle transforme les habitudes financières de millions de Togolais, des quartiers huppés de Lomé aux villages les plus reculés des Savanes.

Les chiffres le confirment.

Entre 2023 et 2024, le nombre de comptes de monnaie électronique actifs a progressé de 76,87%, l'un des taux les plus élevés de toute l'UEMOA, devant le Niger et la Guinée-Bissau. Une performance qui place le pays parmi les locomotives de la finance numérique en Afrique de l'Ouest.

C'est là l'apport le plus fondamental de la monnaie électronique : elle atteint ceux que le système bancaire traditionnel n'a jamais su - ou voulu - toucher. Avec un simple téléphone portable, un artisan de Kara, un agriculteur de Dapaong ou un petit commerçant d'Aného peut désormais recevoir de l'argent, régler ses factures et gérer sa trésorerie, sans agence, sans file d'attente, sans barrière géographique.

Cette accessibilité change des vies. Elle réduit les risques liés à la manipulation d'espèces, sécurise les transactions et intègre progressivement l'ensemble des couches de la population dans une économie modernisée.

Un levier de croissance économique

Au-delà de l'inclusion, la monnaie électronique est un véritable moteur économique. Elle fluidifie les échanges commerciaux, élargit la clientèle des petites entreprises et, detail crucial, les historiques de transactions qu'elle génère ouvrent de nouvelles portes d'accès au crédit pour des acteurs qui en étaient jusqu'ici exclus.

Le Fonds national de la finance inclusive (FNFI) en témoigne : plus de 117 milliards de Fcfa de crédits accordés à 1,9 million de bénéficiaires depuis 2014, avec des procédures intégrant de plus en plus les solutions électroniques.

Le Togo numérique ne se construit pas seulement dans les amphithéâtres universitaires ou les parcs industriels. Il se construit aussi - et peut-être surtout - dans les poches de millions de Togolais, un paiement mobile à la fois.

La monnaie électronique n'est pas qu'un outil financier. C'est un accélérateur de développement. Et au Togo, il tourne déjà à plein régime.