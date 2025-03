Concertation État-secteur privé : le Togo structure son développement

Le Togo poursuit sa dynamique de réformes structurelles, avec une volonté affichée de faire du secteur privé un levier essentiel de croissance et de développement. C’est ce qui ressort de la première réunion 2025 du Comité Technique de Concertation (CTC), tenue à Lomé vendredi en présence des représentants du gouvernement et des acteurs du secteur privé.

Cette rencontre, présidée par le ministre de l’Economie et des Finances, Essowè Georges Barcola, a permis de faire le point sur les avancées du dialogue public-privé et de réaffirmer l'engagement des autorités à renforcer les synergies avec les entreprises.

À ce titre, le ministre a salué la mobilisation constante des opérateurs économiques, qu’il considère comme un signe de confiance et de responsabilité.

Depuis la dernière session du CTC, plusieurs actions concrètes ont été menées : relance du dialogue fiscal, organisation d’ateliers sur la fiscalité agricole, création de comités régionaux de concertation, et accélération des mécanismes de recours. Un plan stratégique national du Dialogue Public-Privé (DPP) sera par ailleurs lancé cette année pour structurer durablement cette collaboration.

De nouvelles initiatives sont également prévues dans les semaines à venir, notamment une journée d’échanges entre administration publique, secteur privé et syndicats le 10 avril, une émission radio dédiée aux MPME intitulée « Entreprendre et Réussir », ainsi que des sessions de renforcement en comptabilité à l’échelle régionale.

Côté réformes, le gouvernement a récemment adopté deux textes majeurs : une nouvelle loi sur l’Office Togolais des Recettes (OTR) visant à moderniser sa gouvernance, et une loi sur les entreprises publiques, qui introduit plus d’autonomie et de responsabilité dans leur fonctionnement. En parallèle, des stratégies sectorielles ambitieuses sont mises en œuvre, telles que le Programme de Modernisation de l’Agriculture (ProMAT) 2025–2034 et la nouvelle Politique Nationale de l’Industrie (PNI) lancée en février.

L’ensemble de ces efforts s’inscrit dans la vision du président de la République qui place le secteur privé au cœur de la transformation économique du Togo, a souligné M. Barcola.

Il n’a pas manqué de rappeler que ce dernier représente désormais 76,8 % du PIB national et près de 98 % des emplois du pays, preuve de son rôle central dans le tissu économique togolais.

Cette réunion du CTC s’est tenue dans un contexte mondial encore instable, entre reprise post-COVID, effets de la guerre en Ukraine et tensions sécuritaires régionales. Pourtant, le Togo reste résolument tourné vers l’avenir, misant sur un dialogue renforcé et des réformes continues pour bâtir une économie résiliente, inclusive et compétitive.