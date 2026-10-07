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Consommation locale : trois défis selon l'UEMOA

« Produire localement ne suffit pas. » C'est le message qu'Alioune Sène, représentant de la Commission de l'UEMOAau Togo, a porté mardi lors du lancement de la 7e édition du Mois du consommer local. 

Alioune Sène © republicoftogo.com

« Produire localement ne suffit pas. » C'est le message qu'Alioune Sène, représentant de la Commission de l'UEMOA au Togo, a porté mardi lors du lancement de la 7e édition du Mois du consommer local. 

Pour faire durablement du « Made in Togo », les entreprises doivent gagner en compétitivité, accéder aux financements et améliorer la logistique, a-t-il estimé.

Pour convaincre les consommateurs de privilégier les produits locaux dans la durée, les entreprises doivent innover, respecter les normes, proposer des prix attractifs et garantir la disponibilité de leurs produits. Elles sont aussi invitées à soigner leurs packaging et à répondre aux attentes de consommateurs de plus en plus exigeants.

« La Commission de l'UEMOA reste fermement engagée aux côtés du Togo et des autres États membres », a assuré M. Sène. 

Les PME doivent pouvoir disposer de ressources adaptées pour moderniser leurs équipements, investir, innover et accroître leurs capacités.

Le ministre de l'Économie et de la Veille stratégique, Badanam Patoki, a assuré que les autorités avaient pris bonne note de ces recommandations.

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