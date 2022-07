Coris veut attirer 35.000 clients à ses services digitaux

La banque burkinabé Coris Bank International (CBI-Togo) affiche de grandes ambitions au Togo ù elle dispose d’une filiale.

Son directeur local, Alassane Kaboré, a indiqué que l’établissement disposait de 216 milliards de Fcfa pour financer des projets.

‘Nous avons l’ambition d’être la banque de référence. Pour cela, nous nous engageons à offrir davantage de solutions à la population’, a déclaré vendredi M. Kaboré.

A l’instar de ses principaux concurrents, Coris se lance dans la banque en ligne.

Une application lancée récemment permet aux clients détenteurs d'un compte Coris Money - ou non - d'effectuer des transactions financières variées (transferts d'argent, paiement de factures, paiement de biens et services, etc.) avec leur téléphone mobile en toute simplicité et en toute sécurité.

La banque espère attirer 35.000 clients numériques d’ici la fin de cette année.