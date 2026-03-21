Coton africain : Lomé au cœur de la stratégie de relance de la filière

Les acteurs africains de la filière cotonnière se retrouvent à Lomé du 14 au 18 avril pour la 18ème réunion du Programme Régional de Production Intégrée du Coton en Afrique (PR-PICA), un rendez-vous important pour relancer une filière sous pression sur l'ensemble du continent.

Pendant une semaine, les représentants des sociétés nationales, instituts de recherche et organisations de producteurs des huit pays participants (Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Tchad, Côte d'Ivoire, Sénégal, Mali et Togo) analyseront la productivité et la compétitivité de la filière, les solutions pour améliorer la fertilité des sols et les nouvelles variétés adaptées aux changements climatiques.

Au Togo, la filière cotonnière traverse une période de turbulences. Après avoir atteint des sommets dépassant 120 000 tonnes au début des années 2000, la production a connu une baisse significative ces dernières années, oscillant autour de 80 000 à 100 000 tonnes, sous l'effet conjugué des aléas climatiques, de la dégradation des sols, de la hausse des coûts des intrants et de la concurrence internationale.

La Nouvelle Société Cotonnière du Togo (NSCT) tente de redresser la barre à travers sa feuille de route 2025-2030, visant à relancer la production, améliorer les revenus des producteurs et renforcer la compétitivité de la filière sur les marchés mondiaux.