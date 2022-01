Covid ou pas, le Togo avance

Covid ou pas, le Togo entend mener à bien son plan de développement et recherche des partenaires financiers, écrit The Africa Report dans une analyse consacrée à ce pays.

Le FMI pousse les autorités à faire davantage pour améliorer le climat des affaires.

Pour améliorer les échanges commerciaux, le gouvernement finance les travaux de trois grands réseaux routiers : l'autoroute reliant Lomé à la frontière béninoise, la route reliant Lomé et Cinkassé au nord, et l’axe entre Lomé et Kpalimé. La Banque mondiale, quant à elle, finance l'amélioration du corridor LoméOuagadougou-Niamey, peut-on lire.

