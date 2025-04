Croissance, stabilité, confiance : S&P dope l’image financière du Togo

L’agence de notation S&P Global Ratings a annoncé le 18 avril dernier le relèvement de la note souveraine du Togo, qui passe de ‘B’ à ‘B+’, avec une perspective stable. Ce changement marque une reconnaissance internationale des progrès économiques et budgétaires du pays.

Selon S&P, la croissance du produit intérieur brut (PIB) du Togo devrait atteindre en moyenne 6 % par an jusqu’en 2028, portée par une consommation dynamique, une inflation maîtrisée et des investissements publics dans les infrastructures clés. La bonne performance du port autonome de Lomé et l’essor de la plateforme industrielle d’Adétikopé sont cités comme moteurs de cette croissance.

Cette amélioration de la note permet au Togo de renforcer sa crédibilité sur les marchés financiers. Elle ouvre la voie à des emprunts à des taux plus avantageux, et témoigne de la confiance des partenaires internationaux dans la capacité du pays à honorer ses engagements.

Sur le plan budgétaire, S&P salue les efforts du gouvernement pour réduire le déficit, passé de 6,7 % du PIB en 2023 à 4,6 % en 2024, avec un objectif de retour à 3 % d’ici 2027. La dette publique, aujourd’hui proche de 60 %, devrait baisser à environ 52 % du PIB en 2028.

S&P souligne toutefois plusieurs défis persistants, notamment le niveau élevé d’informalité de l’économie, la faiblesse du revenu par habitant, et les tensions sécuritaires dans le nord du pays liées à l’instabilité régionale.

Malgré ces fragilités, le relèvement de la note constitue une étape majeure pour le Togo, saluant une politique économique jugée responsable et tournée vers la stabilité à long terme.

Une note souveraine, ou notation souveraine, est une évaluation attribuée par une agence de notation financière (comme S&P Global Ratings, Moody’s ou Fitch Ratings) à un État pour juger sa capacité à rembourser sa dette publique.

Elle mesure la solvabilité d’un pays, autrement dit, sa capacité et sa volonté de rembourser ses emprunts dans les délais.

Elle influence la confiance des investisseurs et détermine les conditions d’accès d’un pays aux marchés financiers (taux d’intérêt, facilité d’emprunt, etc.

Les agences comme Standard & Poor’s (S&P) analysent plusieurs critères : stabilité politique, croissance économique, niveau d’endettement, politique budgétaire, capacité à mobiliser les recettes fiscales, risque géopolitique et sécuritaire

La note B+ signifie que le pays est capable de faire face à ses obligations, mais reste vulnérable à un contexte défavorable, comme une crise régionale ou un choc économique.

Cette amélioration indique que les réformes économiques et budgétaires menées commencent à produire des effets positifs et sont reconnues au niveau international.

La note souveraine est un baromètre de confiance. Quand elle monte, cela signifie que les investisseurs peuvent prêter à un pays avec plus de sérénité, souvent à meilleur taux, ce qui réduit le coût de la dette pour l’État.