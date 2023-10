Début des assemblées annuelles au Maroc

Les assemblées annuelles du Fonds monétaire international (FMI) et de la Banque mondiale se sont ouvertes lundi matin à Marrakech.

Cet évènement est l’occasion de réunir des acteurs d’horizons divers — dirigeants du secteur public (banques centrales, ministères des finances et du développement, parlementaires) et du secteur privé, représentants d’organisations de la société civile, experts issus des milieux universitaires — autour des grands dossiers mondiaux : conjoncture économique mondiale, lutte contre la pauvreté, développement économique, efficacité de l’aide, etc.

Les assemblées donnent également lieu à toute une série de manifestations (séminaires, zooms régionaux, conférences de presse...) autour de sujets liés à l’économie mondiale, au développement international et au système financier.

Le Togo y participe activement. Le FMI comme la BM sont des acteurs majeurs qui contribuent à assurer son développement.

Les autorités marocaines ont mis les petits plats dans les grands pour accueillir les milliers de participants dans la ville rouge.

La région a été victime d'un terrible séisme il y a quelques semaines.

Les assemblées annuelles ont lieu principalement à Washington et, tous les trois ans, dans un pays membre autre que les États-Unis, afin de marquer le caractère international des deux institutions.

C’est dans leur cadre que se tiennent les réunions officielles, non seulement des Conseils des gouverneurs, mais aussi du Comité du développement et du Comité monétaire et financier international.

Ces deux organes ont pour mission de donner aux Conseils des gouverneurs des avis sur les grands dossiers mondiaux : conjoncture économique mondiale, lutte contre la pauvreté, développement économique, efficacité de l’aide, etc.