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Déficit commercial en recul

Le commerce extérieur du Togo affiche des signaux contrastés au 4e trimestre 2025, selon les dernières données de l'Institut national de la statistique (INSEED). Si les exportations progressent fortement, le déficit commercial reste important.

Phosphates, motocycles et soja tirent les exportations vers le haut © republicoftogo.com

Le commerce extérieur du Togo affiche des signaux contrastés au 4e trimestre 2025, selon les dernières données de l'Institut national de la statistique (INSEED). Si les exportations progressent fortement, le déficit commercial reste important.

Les exportations atteignent 253,5 milliards de Fcfa, en hausse de 23,4% en valeur et de 52,4% en volume sur un an. 

Les phosphates dominent avec 16,2% des ventes, rapportant près de 41 milliards. Suivent les motocycles (7,9%), les tourteaux de soja (5,8%), les produits pétroliers raffinés (6,6%), les sacs plastiques (6,4%), l'huile de palme raffinée (3,6%), le cacao (3,1%) et le clinker (3,4%).

Côté destinations, l'Inde arrive en tête avec 18,6% des exportations, devant la Côte d'Ivoire (13,4%), le Burkina Faso (11,4%), le Bénin (9,4%) et le Ghana (6,4%).

Les importations s'élèvent à 536,4 milliards, creusant un déficit commercial de 282,9 milliards. La Chine reste le premier fournisseur du Togo avec 29,9% des achats, suivie de la France (7,7%), du Nigeria (5,9%), de l'Inde (5,6%) et du Japon (4,4%).

Une bonne nouvelle tout de même : malgré ces chiffres, le déficit commercial a reculé de 0,6% en glissement annuel, un signal modeste, mais encourageant.

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