Des filières café-cacao plus performantes

Le Togo entend donner un nouvel élan à ses filières café et cacao. De nouveaux plans de développement couvrant l’horizon 2030 ont été adoptés en octobre dernier pour renforcer la production et soutenir la transformation locale de ces deux cultures stratégiques.

En 2025, le nombre de boutures de caféiers distribuées aux producteurs passera de 490 325 à 800 000, soit près du double. De même, les cabosses de cacaoyers mises à disposition augmenteront de 23 770 à 30 000 unités.

La région des Plateaux demeure la principale zone de production pour ces deux filières. L’ambition affichée est claire : structurer toute la chaîne de valeur pour créer des richesses et générer des emplois décents, particulièrement en milieu rural.

Le programme repose sur plusieurs axes prioritaires, dont la restructuration des filières et la mise en place de mécanismes de financement adaptés aux petits producteurs, souvent considérés comme les maillons les plus fragiles.

Deuxième et troisième produits d’exportation du Togo après le coton, le café et le cacao ont bénéficié ces dernières années de multiples efforts publics : régénération des plantations, fertilisation, protection phytosanitaire et installation de nouvelles parcelles.

Ces actions ont déjà porté leurs fruits. Selon le ministère de l’Agriculture, la production de café est passée de 23 106 tonnes en 2021 à 27 336 tonnes en 2023. Celle du cacao a progressé de 15 782 tonnes à 19 476 tonnes sur la même période, avec une dynamique de croissance toujours soutenue.

Le gouvernement affiche ainsi sa détermination à consolider ces filières stratégiques pour renforcer l’économie rurale et les exportations agricoles.