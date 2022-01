Des pêcheurs résolument optimistes

Les acteurs de la pêche artisanale aimeraient parvenir à 40.000 tonnes annuels. Ils en sont loin. En 2021, 4.000 tonnes de poissons. Ce qui constitue une progression de 18% par rapport à l’année précédente, mais qui est loin de satisfaire la demande locale.

Abdou-Derman Adam-Mouhamadou, le secrétaire général du syndicat national des pêcheurs du Togo (SYNAPETO) se veut optimiste.

"Nous y tenons et nous allons y arriver’, assure-t-il.

6.000 personnes travaillent au nouveau port de pêche de Lomé.

La profession est confronté à la raréfaction du poisson et à la concurrence de la pêche illicite.

La pêche revêt une grande importance pour les communautés vivant le long des côtes.

Or, la plupart des populations de poissons d’Afrique de l’Ouest sont désormais surexploitées, mettant en danger les moyens d’existence, la sécurité alimentaire et les populations de poissons.

La pêche illégale non déclarée et non réglementée et la surexploitation des stocks de poissons par des industries comme celle de la farine et de l’huile de poisson laissent dans leur sillage de lourdes conséquences pour les populations locales.

Elles les privent d’une des plus importantes sources d’alimentation et de revenus au profit d’un système alimentaire défaillant.