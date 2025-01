Des perspectives économiques encourageantes malgré les défis

Le Fonds Monétaire International (FMI) a approuvé fin décembre la première revue de l’accord au titre de la Facilité élargie de crédit (FEC) pour le Togo, ouvrant ainsi la voie à un décaissement immédiat d’environ 58,7 millions de dollars pour soutenir le budget national.

Cet appui financier s’inscrit dans un programme global de 390 millions de dollars destiné à renforcer la résilience économique du pays.

Jeudi, Maximilien Kaffo Melou, le représentant du FMI à Lomé, a détaillé cet accord lors d’une rencontre avec les médias.

Le programme soutenu par le FMI vise à aider le Togo à surmonter les impacts des crises récentes, notamment la pandémie de COVID-19 et la flambée des prix des denrées alimentaires et des carburants à l’échelle mondiale.

Ces chocs successifs ont aggravé les déficits budgétaires et la dette publique du pays, malgré les efforts des autorités pour limiter leurs effets sur l’économie et la population.

Selon Maximilien Kaffo Melou, le programme s’articule autour de deux grands axes :

Promouvoir une croissance inclusive tout en renforçant la viabilité de la dette. Mettre en œuvre des réformes structurelles pour soutenir l’économie et limiter les risques financiers, notamment dans le secteur bancaire.

Malgré un contexte difficile, les projections du FMI restent optimistes pour le Togo. En 2023, la croissance économique a atteint 5,6 %, et les prévisions pour 2024-2025 tablent sur une croissance solide de 5,3 %, stabilisée à 5,5 % à moyen terme, sauf en cas de choc majeur.

Sur le plan de l’inflation, des progrès notables ont été réalisés. En octobre 2024, l’inflation globale a diminué à 3,3 %, tandis que l’inflation sous-jacente, excluant les prix des aliments et des transports, est tombée à 2,2 %. Ces résultats reflètent les efforts des autorités pour contenir la hausse des prix et stabiliser le pouvoir d’achat.

Cependant, les défis restent nombreux. Les attaques terroristes dans le Nord du pays continuent de menacer la stabilité et d’exercer une pression croissante sur les dépenses publiques. Ces tensions obligent le gouvernement à jongler entre la consolidation des finances publiques et le soutien à la croissance économique, dans un contexte budgétaire contraint.

Le rôle crucial des réformes

Le FMI insiste sur l’importance de mettre en œuvre rapidement des réformes pour garantir la viabilité des finances publiques et améliorer les conditions de vie des populations, notamment les plus vulnérables. Ces réformes devront être axées sur :

La gestion rigoureuse de la dette publique.

La promotion d’une croissance durable et inclusive.

Le renforcement de la résilience économique face aux chocs extérieurs et sécuritaires.

Avec cet appui du FMI, le Togo dispose d’une opportunité unique pour poursuivre sa dynamique de croissance tout en relevant les défis économiques et sécuritaires. L’engagement des autorités togolaises, associé à l’expertise du FMI, pourrait transformer ces efforts en progrès tangibles pour les populations.

Les prochains mois seront décisifs pour maintenir cette trajectoire et consolider les bases d’une économie plus résiliente et inclusive.