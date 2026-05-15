Des producteurs inquiets

La filière rizicole est en danger. Les producteurs de la plaine de Djagblé, réunis autour du Projet de développement rural de la plaine de Djagblé, ont lancé un appel au président du Conseil pour éviter une crise qui menace de paralyser la campagne agricole en cours.

Plus de 100 tonnes de riz paddy, soit plus de 2 000 sacs de 50 kg représentant une valeur estimée à 40 millions de Fcfa, dorment dans les entrepôts, faute d'acheteurs. La nouvelle campagne devrait déjà battre son plein. Elle est à l'arrêt.

Les rares acheteurs proposent 18 000 F le sac, quand les producteurs ont besoin d'au moins 25 000 F pour couvrir leurs coûts et dégager un minimum de rentabilité.

À cette hémorragie commerciale s'ajoute la pression des institutions de microfinance, impatientes de récupérer les crédits accordés, créant une tension supplémentaire sur des producteurs qui peinent à joindre les deux bouts. Sans oublier les difficultés d'accès aux services de mécanisation agricole, qui bloquent ceux qui voudraient tout de même poursuivre la campagne.

Komlan Sénam Ayewou-Adan, le porte-parole des riziculteurs, en appelle donc à Faure Gnassingbé et au gouvernement.