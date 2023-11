Deux jours pour parler finance et industrie

1000 leaders de l’industrie financière, banquiers, assureurs, fintechs, opérateurs de marchés de capitaux et de mobile money, décideurs politiques et régulateurs venus d’Afrique et d’ailleurs se retrouvent mercredi à Lomé pour deux jours de débats et de rencontres.

AFIS (Africa Financial Industry Summit) est organisé par le magazine Jeune Afrique pour la seconde fois dans la capitale togolaise.

De nombreux intervenants sont annoncés parmi lesquels le président Faure Gnassingbé et pas moins de sept membres du gouvernement togolais.

On notera également la présence de responsables de banques commerciales et de développement et de la Société Financière Internationale (SFI/Banque mondiale).

Le développement de l'Afrique dépend de la mise en place d'un secteur financier efficace, inclusif et durable, mais il est actuellement fortement soumis aux chocs mondiaux.

On peut citer les pressions inflationnistes, l'instabilité monétaire et l'aversion au risque des investisseurs qui menacent la capacité de l’industrie financière africaine à s'adapter aux changements technologiques qui révolutionnent les marchés bancaires et financiers.