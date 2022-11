Développement durable chez Axian

Le groupe malgache Axian, propriétaire de l’opérateur Togocom a nommé Isabelle Teboul au poste de Group Director Impact & Sustainability.

Elle aura notamment pour mission de contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre des orientations stratégiques et politiques du groupe dans les domaines de l’impact et du développement durable.

‘Cette nomination renforce l’engagement concret d’Axian en faveur d’un impact positif et durable sur la croissance et le développement du continent africain, placé au cœur de sa stratégie business’, indique un communiqué publié mardi.

Isabelle Teboul a passé de longues années au sein de grandes sociétés implantées en Afrique.