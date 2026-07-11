Développer le commerce et les investissements

Lomé et New Delhi veulent muscler leurs relations économiques. Lomé accueille une rencontre réunissant opérateurs économiques togolais et indiens, à l'initiative de la Confédération de l'industrie indienne (CII).

Autour de la table : hommes d'affaires des deux pays, représentants de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo, et hauts responsables de l’administration.

Ils entendent repérer les secteurs porteurs, examiner des partenariats et resserrer les liens entre milieux d'affaires.

L'ambassadeur indien, Shri Sayed Razi Haider Fahmi, voit dans cette visite un signal fort. Il pointe le potentiel de croissance des échanges commerciaux, des investissements et de la coopération.

En 2025, le Togo occupait le 32ᵉ rang des partenaires commerciaux de l'Inde, avec un volume d'échanges de 3,48 milliards de dollars. Les phosphates constituent toujours le premier poste d’exportation.