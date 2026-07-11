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Le pays Kabyè carrefour des affaires

Les Evala ne sont plus seulement une affaire de lutte. Jusqu'au 20 juillet, la 17ᵉ édition de la Foire Village Evala transforme le nord du Togo en carrefour des affaires, en marge des luttes traditionnelles.

La Foire Village Evala espère faire le plein © republicoftogo.com

Les Evala ne sont plus seulement une affaire de lutte. Jusqu'au 20 juillet, la 17ᵉ édition de la Foire Village Evala transforme le nord du Togo en carrefour des affaires, en marge des luttes traditionnelles.

Opérateurs économiques, artisans, investisseurs, institutions publiques et partenaires privés s'y retrouvent autour d'un même objectif : faire tourner les affaires, pousser l'entrepreneuriat, muscler la compétitivité des entreprises.

Pour la Chambre de commerce et d'industrie du Togo (CCI), c'est un terrain naturel : promotion du secteur privé, création d'opportunités, développement économique des territoires.

« La Foire Village Evala est aujourd'hui bien plus qu'un espace d'exposition. Elle constitue un point de rencontre entre le patrimoine culturel et les ambitions économiques du pays », résume Thierry Awesso, vice-président du patronat.

Au fil des éditions, la foire s'est imposée comme une vitrine pour les produits locaux, le savoir-faire togolais. Ses promoteurs voient désormais plus grand : attirer plus d'exposants, consolider les partenariats, accompagner l'innovation et les jeunes entrepreneurs, jusqu'à l'échelle sous-régionale et internationale.

Côté arènes, les luttes traditionnelles Evala s'ouvrent ce samedi en pays Kabyè et se poursuivront jusqu'au 18 juillet.

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