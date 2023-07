Devoir d'inventaire

Une session de formation sur l’organisation du recensement des biens des collectivités territoriales s’est ouverte lundi à Lomé.

Une séance présidée par le directeur adjoint du Trésor et de la Comptabilité publique Elonyo Emegnimo.

La comptabilité des matières concerne l’Etat et ses établissements publics ainsi que les collectivités territoriales et leurs établissements publics.

Il recommande, en outre, la mise en place et la tenue effective de la comptabilité des matières dans tous ces organismes publics afin d’éviter les utilisations abusives et la dilapidation des biens publics, de réaliser de meilleures prévisions budgétaires et de maîtriser les dépenses publiques. Il s’agit d’une disposition de l’UEMOA appliquée par le Togo.

Le processus nécessite de respecter un certain nombre d’étapes parmi lesquels la réalisation des travaux d’inventaire du patrimoine non financier ; la valorisation des biens recensés ; la codification et l’immatriculation des biens ; l’enregistrement comptable des résultats des travaux d’inventaire.

La comptabilité des matières est une comptabilité d'inventaire permanent ayant pour objet la description des existants, des biens meubles et immeubles, des stocks autres que les deniers et valeurs.

Elle permet un suivi des immobilisations incorporelles, des immobilisations corporelles et des stocks.

La session regroupe près de 300 participants simultanément à Kpalimé, à Atakpamé et à Sokodé.