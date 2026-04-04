Le Togolais qui veut bâtir le marché financier panafricain

Le magazine Jeune Afrique consacre dans son édition d'avril 2026 un article à Félix Amenounve, directeur général de la Bourse régionale des valeurs mobilières (BRVM).

Sous la direction de Félix Amenounve, la BRVM, place financière commune aux huit États membres de l’UEMOA, a connu une transformation profonde. D'une institution longtemps perçue comme marginale dans le paysage financier africain, il en a fait une place de référence en Afrique de l'Ouest, capable d'attirer des émetteurs, des investisseurs et des capitaux à l'échelle régionale et internationale.

Son ambition ne s'arrête pas là. Le dirigeant togolais nourrit un projet plus vaste encore : construire un marché panafricain intégré, capable de mobiliser l'épargne du continent au service du financement du développement africain. Une vision qui dépasse les frontières de l'UEMOA et qui positionne la BRVM comme un acteur continental en devenir.

Jeune Afrique ne dresse pas un portrait sans nuances. Si les succès sont réels, croissance des capitalisations boursières, diversification des produits financiers, modernisation de l'infrastructure de marché, certains projets peinent encore à décoller. La liquidité du marché, l'élargissement de la base des investisseurs individuels et l'intégration effective avec d'autres places financières africaines restent des chantiers ouverts.

Mais face à ces défis, Amenounve reste, selon le mensuel, déterminé et méthodique, un bâtisseur qui avance avec la conviction que les marchés financiers africains peuvent et doivent jouer un rôle central dans le financement du développement du continent.