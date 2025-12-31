Rubriques

Dialogue public-privé : le CCESP maintient la dynamique

Pas de pause de fin d’année pour le Comité de Concertation État–Secteur Privé (CCESP). Créé à la demande du président du Conseil, Faure Gnassingbé, cette structure vise à renforcer le dialogue entre l’État et le secteur privé.

Débat constructif © DR

Dans cette dynamique, le CCESP a tenu mardi une réunion avec les secrétaires généraux des ministères, qui assurent le rôle de points focaux du dialogue public-privé au sein de leurs départements. 

À cette occasion, le secrétaire exécutif du CCESP, Moyeme Baniab, a présenté les enjeux, les missions et les orientations stratégiques du Comité, en insistant sur le rôle clé des points focaux dans la coordination et la mise en œuvre des recommandations issues des concertations.

Stéphane Kpowbie Akaya, secrétaire général du ministère des Finances et du Budget, a mis en avant l’importance du dialogue public-privé comme levier de cohérence de l’action gouvernementale. 

La filière soja espère atteindre une production de 500 000 tonnes à l’horizon 2026, portés par une dynamique de croissance soutenue et par l’engagement des pouvoirs publics en faveur de la transformation locale.

Le président de la Chambre de commerce et d'industrie (CCI), José Kwassi Symenouh, a plaidé samedi pour un renforcement durable des capacités du secteur privé, insistant sur la nécessité d’un dialogue permanent entre les entreprises et l’État.

