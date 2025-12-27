Rubriques

Tendances:
Eco & Finance

Fragilité du tissu entrepreneurial

Le président de la Chambre de commerce et d'industrie (CCI), José Kwassi Symenouh, a plaidé samedi pour un renforcement durable des capacités du secteur privé, insistant sur la nécessité d’un dialogue permanent entre les entreprises et l’État.

José Kwassi Symenouh © republicoftogo.com

Le président de la Chambre de commerce et d'industrie (CCI), José Kwassi Symenouh, a plaidé samedi pour un renforcement durable des capacités du secteur privé, insistant sur la nécessité d’un dialogue permanent entre les entreprises et l’État.

Si le tissu entrepreneurial national montre des signes de progression, il demeure fragile. De nombreuses entreprises évoluent dans un environnement contraignant, marqué en premier lieu par un accès limité au financement bancaire. Les conditions de crédit, souvent jugées trop strictes, freinent l’investissement, l’innovation et l’expansion des sociétés locales, en particulier les petites et moyennes entreprises.

À ces difficultés s’ajoutent des lourdeurs administratives persistantes. Les procédures jugées complexes et parfois longues pèsent sur la compétitivité des entreprises et ralentissent leur développement. La pression fiscale, perçue comme élevée par une partie des opérateurs, constitue également un facteur de vulnérabilité pour des structures dont les marges restent limitées.

Sur le plan régional, les entreprises togolaises peinent encore à s’imposer. La concurrence accrue, les barrières non tarifaires et le manque d’accompagnement à l’export compliquent leur intégration effective dans les marchés sous-régionaux, malgré les opportunités offertes par les cadres d’intégration économique.

Face à ces défis, la CCI affirme jouer pleinement son rôle d’appui et de représentation du secteur privé. Elle accompagne les entreprises dans la limite de ses moyens, tout en rappelant que sa mission n’est pas celle d’un investisseur, mais d’un facilitateur et d’un interlocuteur entre les opérateurs économiques et les pouvoirs publics.

Pour José Kwassi Symenouh, seule une coopération renforcée et continue entre l’État et les entreprises permettra de lever les obstacles structurels et de créer un environnement des affaires plus favorable.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Une taxe au service des routes

Une taxe au service des routes

L’office togolais des recettes (OTR) a mobilisé à fin octobre 2025, 2,7 millards de Fcfa grâce à la taxe sur les véhicules à moteur (TVM). Soit près de 12% de plus que l’année dernière sur la même période.

Remise d'engrais à prix coûtant aux producteurs de café

Remise d'engrais à prix coûtant aux producteurs de café

Dans le cadre de la mise en œuvre des Plans de développement des filières café et cacao, le Comité de coordination pour les filières café et cacao (CCFCC) a appuyé la Fédération des Unions de Producteurs de Café et de Cacao du Togo (FUPROCAT) pour l’acquisition de 500 tonnes d’engrais spécifique café

Les recettes fiscales en nette progression

Les recettes fiscales en nette progression

La mobilisation des recettes fiscales poursuit sa dynamique. Portée par les actions de l’Office Togolais des Recettes (OTR), la collecte affiche des performances en hausse, confirmant le renforcement de la gouvernance fiscale ces dernières années.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.