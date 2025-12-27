Fragilité du tissu entrepreneurial

Le président de la Chambre de commerce et d'industrie (CCI), José Kwassi Symenouh, a plaidé samedi pour un renforcement durable des capacités du secteur privé, insistant sur la nécessité d’un dialogue permanent entre les entreprises et l’État.

Si le tissu entrepreneurial national montre des signes de progression, il demeure fragile. De nombreuses entreprises évoluent dans un environnement contraignant, marqué en premier lieu par un accès limité au financement bancaire. Les conditions de crédit, souvent jugées trop strictes, freinent l’investissement, l’innovation et l’expansion des sociétés locales, en particulier les petites et moyennes entreprises.

À ces difficultés s’ajoutent des lourdeurs administratives persistantes. Les procédures jugées complexes et parfois longues pèsent sur la compétitivité des entreprises et ralentissent leur développement. La pression fiscale, perçue comme élevée par une partie des opérateurs, constitue également un facteur de vulnérabilité pour des structures dont les marges restent limitées.

Sur le plan régional, les entreprises togolaises peinent encore à s’imposer. La concurrence accrue, les barrières non tarifaires et le manque d’accompagnement à l’export compliquent leur intégration effective dans les marchés sous-régionaux, malgré les opportunités offertes par les cadres d’intégration économique.

Face à ces défis, la CCI affirme jouer pleinement son rôle d’appui et de représentation du secteur privé. Elle accompagne les entreprises dans la limite de ses moyens, tout en rappelant que sa mission n’est pas celle d’un investisseur, mais d’un facilitateur et d’un interlocuteur entre les opérateurs économiques et les pouvoirs publics.

Pour José Kwassi Symenouh, seule une coopération renforcée et continue entre l’État et les entreprises permettra de lever les obstacles structurels et de créer un environnement des affaires plus favorable.