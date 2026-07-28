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Djagblé : la campagne rizicole relancée grâce à un accord d'agrégation

La campagne rizicole peut finalement démarrer sur la plaine de Djagblé, dans la préfecture de Zio. Menacée par d'importants stocks invendus et les difficultés financières des producteurs, elle a été sauvée par la mobilisation d'agrégateurs, chargés de racheter près de 75 tonnes de riz.

Soulagement pour les producteurs © republicoftogo.com

La campagne rizicole peut finalement démarrer sur la plaine de Djagblé, dans la préfecture de Zio. Menacée par d'importants stocks invendus et les difficultés financières des producteurs, elle a été sauvée par la mobilisation d'agrégateurs, chargés de racheter près de 75 tonnes de riz.

Le périmètre, développé dans le cadre du Projet de Développement Rural de la plaine de Djagblé (PDRD), financé par l'État, la BADEA et la BID, avait vu ses producteurs tirer la sonnette d'alarme ces dernières semaines : sans débouchés pour leurs anciennes récoltes, ils risquaient de ne pas pouvoir engager une nouvelle campagne.

« C'est la première fois que nous trouvons un agrégateur. Nous avons signé un contrat en bonne et due forme, et la banque qui accompagne les producteurs a accepté », indique Koffi Aziabou, président de l'Union des coopératives pour la gestion du périmètre Djagblé-Abobo (UCGP-DA).

« Désormais, quand nous produisons, on n'a plus la crainte de se demander où on va vendre ou si on va trouver des clients ».

Autre bouffée d'air pour les producteurs : un assouplissement du paiement des redevances d'eau et de terre. Ceux qui manquent de liquidités peuvent désormais les régler directement en riz paddy.

La campagne démarre sur 300 des 340 hectares du périmètre, les 40 hectares restants étant toujours affectés par la salinité et des poches d'eau.

Grâce à des semences mieux adaptées, les producteurs visent désormais un rendement de 7 tonnes par hectare, contre 5 à 6 tonnes précédemment.

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