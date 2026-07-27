Rubriques

Tendances:
Eco & Finance

L'exploration pétrolière se poursuit

Après plusieurs campagnes de recherche menées depuis l'indépendance, le pays poursuit ses efforts pour attirer des compagnies internationales vers son bassin offshore, où des indices d'hydrocarbures ont déjà été identifiés, sans qu'aucune découverte commercialement exploitable n'ait encore été confirmée.

Trouver des gisements rentables © republicoftogo.com

Après plusieurs campagnes de recherche menées depuis l'indépendance, le pays poursuit ses efforts pour attirer des compagnies internationales vers son bassin offshore, où des indices d'hydrocarbures ont déjà été identifiés, sans qu'aucune découverte commercialement exploitable n'ait encore été confirmée.

Comme dans plusieurs pays du golfe de Guinée, le potentiel en hydrocarbures du Togo se concentre principalement en mer. C'est dans cette zone que les autorités souhaitent encourager de nouvelles opérations de recherche.

Depuis l'indépendance, l'État a mené plusieurs campagnes d'exploration en partenariat avec des compagnies internationales : études géologiques et géophysiques, acquisitions sismiques, forages exploratoires. Au total, huit forages ont été réalisés, le plus récent entre 2011 et 2014 par la société italienne Eni.

Ces opérations ont confirmé la présence d'indices d'hydrocarbures dans le bassin offshore, mais on en reste au stade de l'exploration. Encore faut-il que d’éventuels gisements soient rentables.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Excellentes performances

Excellentes performances

Coris Bank International (CBI) Togo  confirme sa dynamique en 2025 avec un bénéfice net de 7,1 milliards de Fcfa en progression de 23,1 % par rapport aux 5,7 milliards de 2024.

Nouvelle sortie réussie pour le Togo

Nouvelle sortie réussie pour le Togo

Le Trésor public togolais était de retour vendredi sur le marché financier régional, avec pour objectif de lever 20 milliards de Fcfa via une émission d'Obligations assimilables du Trésor (OAT).

Investisseurs japonais en prospection

Investisseurs japonais en prospection

La Plateforme industrielle d'Adétikopé (PIA) a accueilli jeudi une délégation de représentants d’une quinzaine d'entreprises japonaises, conduite par Koichiro Nagaya, directeur général de la Japan External Trade Organization (JETRO).

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.